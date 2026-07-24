¿El día estará lluvioso o soleado?: Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 24 de julio

Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes 24 de julio | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), informó en su página web el pronóstico del clima para este viernes 24 de julio, el cual estará marcado por tiempo seco, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día van a predominar las condiciones estables, sin embargo, se espera que se produzcan precipitaciones en algunos sectores de la ciudad.

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Reporte del IDIGER para este viernes 24 de julio en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se estima que haya un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Pese a esto, se podrían generar algunas lloviznas sobre el oriente.

Asimismo, la temperatura mínima estimada será de 11 °C.

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Para la mañana, se prevé un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo.

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¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos pasos para que pueda consultar el mapa de lluvias de forma sencilla desde un celular, tablet o computador.

Acceder al portal web mapas.bogota.gov.co y dar clic en el costado derecho en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapas, buscar en la parte inferior donde está la opción otros mapas y dar clic en el botón que dice ‘Lluvias’. Luego de esto, en el buscador, que se ubica en la parte superior de la izquierda, digitar la dirección del lugar en el que quiere conocer si está lloviendo o no. Por último, seleccionar la dirección que reconoce el sistema y, después, le va a mostrar en el mapa la ubicación consultada.

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