Bogotá activa su red de salud para atender a pacientes afectados por emergencia sísmica

Colombia

La red pública y privada de salud de Bogotá fue activada para atender a pacientes remitidos desde diferentes regiones del país tras el reciente movimiento telúrico registrado en el territorio nacional.

La Secretaría Distrital de Salud informó este 13 de agosto que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Sistema de Información del Servicio de Emergencias Médicas (SISEM) realizan seguimiento centralizado a siete casos procedentes de las zonas afectadas.

Dos pacientes ya reciben atención en Bogotá

De los pacientes remitidos, dos ya fueron trasladados satisfactoriamente a Bogotá y se encuentran recibiendo atención especializada en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Los pacientes fueron remitidos desde el Hospital Distrital Luis Ablanque De La Plata y la Clínica Santa Sofía del Pacífico, en Buenaventura. Los traslados se realizaron entre el 11 y el 12 de agosto.

La Secretaría Distrital de Salud destacó la disposición de la Fundación Santa Fe de Bogotá para recibir a los pacientes y resaltó su capacidad técnica y asistencial para responder ante la emergencia.

Continúa la coordinación de nuevas remisiones

De manera paralela, los equipos técnicos del Distrito avanzan en la coordinación de la atención para otros pacientes.

La asignación de centros receptores para dos pacientes trasladados desde hospitales de Buenaventura y del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, en Manizales.

El trámite regulatorio asistencial de dos casos adicionales provenientes de Buenaventura.

El seguimiento permanente a la evolución de las remisiones que permanecen en trámite.

La Secretaría señaló que la coordinación entre las instituciones busca garantizar que los pacientes reciban atención médica de manera oportuna, de acuerdo con sus necesidades y condiciones clínicas.

Articulación entre la red pública y privada

El Distrito destacó que la respuesta ante la emergencia se desarrolla mediante el trabajo articulado entre las redes pública y privada de salud, con el propósito de poner a disposición la capacidad asistencial y tecnológica de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Salud agradeció a la Fundación Santa Fe de Bogotá por su “inmediata disposición, capacidad técnica y compromiso social” para recibir a los pacientes remitidos.

Asimismo, la entidad aseguró que continuará monitoreando de manera permanente los casos en trámite y coordinando los recursos necesarios para garantizar el acompañamiento y la atención médica integral de las personas afectadas por la emergencia.

La administración distrital reiteró que esta respuesta busca consolidar la capacidad de Bogotá para atender pacientes provenientes de otras regiones del país y ofrecerles una atención digna y oportuna durante la contingencia.