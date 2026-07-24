Beto Coral renunciará a esquema de la UNP, pero dice no tener garantías del gobierno De la Espriella

El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, ‘Beto Coral’, pasó por los de El Reporte Coronell, de 6AM W, donde reveló detalles de su captura y posterior deportación desde Estados Unidos. Denunció tortura física y psicológica durante su detención y anunció que renunciará a su esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando las condiciones de seguridad para él y su familia estén garantizadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Ante las críticas por la forma en la que se le asignó su esquema de seguridad, Coral mencionó que sí hubo un estudio previo que hizo su familia.

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“Mi familia, mi mamá, Tatiana (esposa) tienen su buzón de mensajes llenos de amenazas de muerte”, indicó. Incluso, mencionó que su deportación se debe a una petición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionando los “pagos” que debería hacer el mandatario colombiano a Estados Unidos para retribuir esa acción.

Señaló que el nivel de riesgo en el que están él y su familia, mencionando que una de las amenazas es por parte de un exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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“Miembros de la política, miembros de la derecha extrema, también en el pasado me han proferido amenazas de muerte. Entonces, la verdad, yo sí anuncio que voy a renunciar a ese esquema claramente, lo haré en su momento. Pero en estos momentos no tengo ninguna condición de seguridad que me garantice el próximo gobierno, claramente no”, sostuvo.

Coral también apuntó que su deseo es quedarse en Colombia, aunque su familia no. Por eso, tomó la decisión de no silenciarse.

¿Cómo fue su captura y deportación?

“Estábamos comprando unos utensilios de pesca. Regresando a las 5:00 de la tarde, los agentes federales estaban afuera del apartamento. Al principio me mostraron armas. Cuando ven que en el carro solo está un niño y mi perro, las bajaron. Me muestran la orden, pero no la leo en lo absoluto”, dijo.

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Relató que tras ello le permitieron sacar unos documentos de su apartamento, luego llegó la madre de su hijo y lo sacaron de manera pacífica. No obstante, le pareció “sorprendente” que un oficial federal le preguntara “¿qué fue lo que usted hizo?”.

Asilo: ¿Estaba irregularmente en Estados Unidos?

Señaló que él tenía su asilo en una Corte de Estados Unidos y explicó la diferencia entre el asilo defensivo y el afirmativo.

Defensivo : “es el que se surte en caso de las personas que cruzan la frontera”

: “es el que se surte en caso de las personas que cruzan la frontera” Afirmativo: “es cuando una persona entra con visa o de forma legal y en el tiempo establecido solicita el asilo, además de recibir un recibo que certifica que su asilo está pendiente”.

Denuncia de maltrato físico y psicológico

Expresó que desde el primer día, a diferencia de las personas que capturaban por temas de migración, estuvo solo siempre.

“Me dijeron que iba para una cárcel federal. Fui transportado y unos oficiales del ICE latinos, hablaban español con acento claramente mexicano, me golpearon las piernas, me empujaron e intentaron tumbarme al piso. Me esposaron las manos, me apretaron mucho el talón de Aquiles”, afirmó.

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Contó que le pidió agua a uno de los agentes, quien destapó una botella para él tomar y posteriormente le dijo “no tengo”.

Tras ello, narró que se dio cuenta que estaban en Nuevo México, aunque seguía sin alimento y sin saber para dónde iba. Contó que se emocionó porque pensó que iba a ser deportado y “por fin podría comer”. Sin embargo, lo trasladaron a la cárcel de El Paso.

Escuche la entrevista completa con Beto Coral aquí: