Beto Coral anunció que renunció a solicitud de asilo político en EE.UU. tras su regreso a Colombia

El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, confirmó que renunció a su solicitud de asilo político en Estados Unidos.

“He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Cabe recordar que Coral llegó el pasado 16 de julio a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país. Tras su llegada al país, el activista aseguró que continuará su labor política y de denuncia.

En su mensaje, el activista agregó: “Todos conocen ya las razones por las cuales he sido detenido. Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma. Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro. Agradezco a todos su apoyo y comprensión”.

Coral fue recibido en Bogotá por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

¿Por qué Beto Coral fue detenido en Estados Unidos?

Beto Coral fue detenido el pasado 16 de junio en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El presidente Gustavo Petro denunció el caso en su momento como una “persecución política” y que atribuyó en su momento al candidato y hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella. Coral, por su parte, ha insistido en que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente, al tiempo que negó haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un “extranjero ilegal”.

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