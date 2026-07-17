Beto Coral llegó a Colombia deportado de EEUU: “Se equivocaron los que pretendían silenciarme”

El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó a Colombia, deportado por Estados Unidos, tras permanecer un mes en un centro de detención migratoria.

El activista fue recibido por familiares y funcionarios de Migración Colombia, conforme a un protocolo especial de seguridad dictado por las autoridades.

La salida de Coral se realizó tras completar todos los trámites migratorios correspondientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Su familia permaneció en las instalaciones esperando el reencuentro.

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó que la detención se debió a la pérdida de su estatus migratorio y a la ausencia de una autorización vigente para permanecer en suelo estadounidense.

El propio Beto Coral, en declaraciones públicas, negó esa versión y aseguró que había solicitado asilo político y contaba con permiso de trabajo al momento de su arresto.

“No puedo referirme a los detalles de mi detención pues en este momento lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país por eso temo cualquier represalia que puedan tener allá en Estados Unidos”, aseguró el activista en sus primeras declaraciones al llegar al país.

Franklin Humberto Coral, hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella, a tomar nuevas medidas en la política migratoria

“El mensaje es para el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la migración colombiana. Colombianos que están detenidos en las peores condiciones, que están sin el debido proceso, más de un año detenidos tratando de luchar por un caso de inmigración”, agregó.

De otro lado el presidente Gustavo Petro reaccionó al regreso de Beto Coral al país. El mandatario expresó que “todo presidente que dirija este país debe saber que en política internacional lo primero es la comunidad colombiana”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Coral llegó en un vuelo humanitario proveniente de los Estados Unidos, junto a 73 connacionales a bordo.

“Este grupo está conformado por 16 mujeres adultas, 46 hombres y 11 menores de edad, para quienes se ha dispuesto un protocolo especial de atención y protección integral”, indicó la Cancillería.

Cifras

Durante el periodo 2025-2026, el Ministerio ha coordinado un total de 187 vuelos atendidos. De este total, 142 operaciones han provenido específicamente de los Estados Unidos, beneficiando a 13.907 ciudadanos, de esas operaciones 77 vuelos han sido realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y han permitido que 8.056 compatriotas regresen de forma segura y digna al territorio nacional.