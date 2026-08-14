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“Hay poblaciones pequeñas afectadas por terremoto sin una paca de agua”: Periodista Diana Valderrama

La periodista Diana Valderrama, quien se encuentra cubriendo la tragedia del fuerte terremoto de Colombia en medios europeos desde Cali, hace un llamado en 6AM W para que no cese el trabajo de las donaciones para las víctimas de esta tragedia.

Valderrama afirmó que, si bien la solidaridad ha sido grande por parte de las personas, gracias a las toneladas de comida que han llegado, hay veredas que aún no reciben la mínima atención.

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“Han sido difíciles los recorridos a los pueblos más pequeños. Hemos hecho un recorrido por algunas veredas y hay unas casitas de campesino completamente destruidas”. Afirmó.

Por otro lado, destacó la importancia de la presencia del Ejército y la Fuerza Aérea, ya que afirmó que, presenciando otras tragedias del mundo, en Colombia falta más la presencia de las instituciones.

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