¿Colombia tiene alerta de tsunami tras terremoto en Indonesia? UNGRD se pronunció

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que este 14 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7,7 en la costa de Indonesia.

Según los datos del USGS, el epicentro fue localizado a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo. Además, la profundidad del temblor se registró a 10 kilómetros.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

¿Colombia tiene alerta de tsunami tras terremoto en Indonesia?

Ante la preocupación por una posible alerta de tsunami tras este temblor, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la UNGRD informó que un análisis de la Dirección General Marítima (Dimar) determinó que el terremoto ocurrido en Indonesia actualmente no representa una amenaza de tsunami para Colombia.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona que siempre registra una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

Por este motivo, el archipiélago, formado por más de 17.000 islas, con frecuencia registra terremotos de gran magnitud.

Alrededor de dos millones de personas viven en la isla de Flores. Su capital, Ende, tiene alrededor de 90.000 habitantes y se ubica en la costa meridional, la opuesta a donde se registró el temblor.

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