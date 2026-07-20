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20 jul 2026 Actualizado 01:34

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Política

Director de la UNP confirmó que sí se inició un análisis sobre la situación de Beto Coral

Beto Coral, Augusto Rodríguez y UNP.

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El director de la UNP, Augusto Rodríguez, le confirmó a Caracol Radio que la entidad sí inició un análisis sobre la situación de Beto Coral.

Sin embargo, Rodríguez no confirmó ni negó la entrega de un esquema de seguridad, señalando que revelar esos detalles pondría en riesgo al activista.

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