Los versos con los que Rafael Escalona “anticipó” en 2001 la Presidencia de Abelardo de la Espriella

El pasado 20 de julio, el diario El Pilón de Valledupar publicó los detalles de un encuentro ocurrido el 4 de julio de 2001 en París, Francia, en el cual el maestro Rafael Escalona le dedicó unos versos al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella en los que “anticipó” que en el futuro sería el mandatario de los colombianos.

Según recoge el periodista José Atuesta Mindiola, el evento ocurrió en el marco de una conferencia musical presentada por Escalona, la cual se llamó ‘Gabriel García Márquez, Escalona y el vallenato’. Dicho encuentro fue organizado por Clemente Arturo Quintero Castro, diplomático cónsul de Colombia en Francia y el embajador de Colombia en Francia, Juan Camilo Restrepo.

El Pilón también recoge las declaraciones entregadas por Quintero Castro al periódico Panorama Cultural en 2025 sobre este encuentro, al final del cual se armó una parranda vallenata en la que De la Espriella cantó ‘Nació mi poesía’, del compositor Fernando Dangond Castro.

“Ya entrada la noche, entre susurros del Old Parr, el maestro Escalona le pidió a Leo Salcedo que tocara la guitarra con la melodía de ‘La casa en el aire’, para cantarle estos versos a Abelardo de la Espriella, que nuestro amigo Marcos, mi compañero de caminatas en el parque Los Cortijos de Valledupar, grabó y hoy nos permite leer”, recoge el diario El Pilón.

Cabe señalar que, en ese entonces, el abogado y hoy presidente electo Abelardo de la Espriella era gerente de la editora musical ‘Valdupar Music’ de Iván Villazón, cargo que ocupó entre los años 2000 y 2002.

¿Qué dicen los versos de Rafael Escalona sobre Abelardo de la Espriella?

I

Abelardo De La Espriella

quiero que tengas presente,

brillarás como una estrella

en tu patria para siempre.

II

Serás un buen abogado,

brillante profesional,

en tribunales y estrados

tus ideas triunfarán.

III

Joven de transformaciones,

de inconformismos sociales,

serán tus sabias decisiones

soluciones generales.

IV

Tú serás el dirigente

de macondiana nación,

gobernando pa’ tu gente

con justicia y con razón.

V

Si yo no lo alcanzo a ver,

Abelardo desde el cielo

bendiciones por doquier

y sea Dios guiando tus sueños.

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