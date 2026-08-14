“Esto es como el Plan Colombia en esteroides”: Teniente Pérez por inclusión a Escudo de las Américas

El teniente coronel (r) Octavio Pérez, es exoficial de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, habló en 6AM W de Caracol Radio del giro estratégico del Comando Sur de EE. UU. bajo el mandato del presidente Donald Trump y de la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas.

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En una visita al Centro Combinado de Entrenamiento en Selva-Sur en Panamá durante el Ejercicio Panamax 2026, el secretario de Guerra Pete Hegseth destacó el giro estratégico del Comando Sur de EE. UU. (Southcom) bajo el mandato del presidente Donald Trump enfocado en disuadir amenazas reales, combatir carteles de droga transnacionales y evitar la injerencia extranjera en zonas clave como el Canal de Panamá.

Acompañado por el ingreso de Colombia como el decimonoveno integrante de la Coalición de las Américas Contra los Carteles, Hegseth enfatizó la importancia de reforzar la cooperación militar e intensificar el entrenamiento conjunto en la región para defender la soberanía y la seguridad de las naciones aliadas en el hemisferio occidental.

¿Qué significa para la relación entre Estados Unidos y Colombia?

El teniente indicó que: “Se podría llamar ‘Plan Colombia en esteroides’ o una revisión a lo que fue, los Estados Unidos han tenido mantenido con Colombia históricamente, muy buenas relaciones, excepto en varios periodos políticos, cuando el clima se va totalmente hacia la izquierda. Colombia siempre ha estado bajo el mismo asedio del narcoterrorismo y del M-19, los Estados Unidos han estado muy afiliados a ello, este nuevo programa trae dinero, trae más de un billón que son mil millones de dólares en asistencia de apoyo de seguridad para Colombia”.

Violaciones a los derechos humanos:

“En la corte internacional hay muchas cosas que necesitan revisión, si tú te pones a analizar históricamente por qué los Estados Unidos se han salido de muchas de estas organizaciones, por ejemplo, el tratado de ABM, que son misiles balísticos con Rusia, eso no está cubierto por el tratado cuando China está haciendo y China no está en el tratado nada más que era entre Rusia y China cuando ha habido el acto patriota que teníamos aquí hace muchos años el ataque de 9-11 no cubría celulares no cubría texto no cubría cosas que no estaban cubiertas en el acto que se escribió en el año 68 lo mismo pasa con la Corte Internacional que está buscando razones para encauzar a soldados americanos.”

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