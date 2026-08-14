¿Viagra para prevenir la metástasis del cáncer? Estudio muestra primeros avances

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Yarden Ariav, investigador del Weizmann Institute of Science en Israel y líder del equipo científico que estudia la relación entre el metabolismo de las células y el cáncer, estuvo en 6AM W y dio detalles de la investigación.

Mencionó que la investigación mostró que el viagra puede reducir la metástasis en varios tipos de cáncer como el de colon, de pulmón, de seno, el celular, de próstata, de páncreas.

“Sirve para combatir la metástasis”, indicó.

¿Personas que no tienen problemas de disfunción pueden consumir viagra para prevenir la metástasis del cáncer?

No recomendó que las personas tomen viagra para evitar la metástasis del cáncer porque el estudio está en etapa de estudio y fue hecho en ratones. Sin embargo, destacó que le ven potencial, aunque advirtió que requiere una mayor investigación.

“No hay efectos secundarios en el estudio practicado en ratones”, indicó. Detalló también que hay estudios paralelos en humanos que reflejan los efectos en humanos.

¿Cómo comenzó la investigación del viagra y su efecto en la metástasis del cáncer?

Mencionó que todo fue una casualidad, pues estaban estudiando los aminoácidos y resultaron viendo los efectos del viagra en el colesterol y como este afecta la propagación del cáncer.

Escuche la entrevista completa aquí: