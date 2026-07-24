“Que nos devuelvan a nuestra nieta, es lo único que nos queda de mi hija”: Padre de Camila Potosí

El pasado 16 de julio, la joven María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con un embarazo de ocho meses, fue reportad como desaparecida, unos días después su cuerpo fue hallado en el río Meléndez, a la altura del corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, a la orilla del río, en el sector conocido como Vagón, kilómetro 3 de la vía a La Buitrera. Además, presentaba signos de tortura y múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Su familia denunció que a pesar de haber sido encontrado el cuerpo de su hija María Camila, Medicina Legal no encontró el cuerpo del bebé.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Alexander Potosí, padre de la joven manifestó que lo único que quieren es que le devuelvan a su nieta.

“Pasamos de una incertidumbre a otra tenemos la fe puesta en Dios, primeramente, que todo, en que mi nieta, nuestra nieta va a aparecer … Me dieron la mala noticia que me iban a entregar nada más el cuerpo de mi hija, porque la bebé no estaba con ella, no la encontraron, no estaba en su vientre”, contó el padre de María Camila Potosí.

Sobre la persona en moto:

En videos está registrada una persona en moto que es quien saca a María Camila de la casa de su hermano, su padre dijo que las autoridades están trabajando en esa persona para solucionar el caso de su hija, “A mi hija ya no me la van a devolver pero queremos que nos devuelvan a nuestra nieta, es el único pedacito que nos queda de nuestra hija.

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Amenazas:

“Mi hija era una persona muy querida, una muchacha muy trabajadora. Desde pequeñita le ha gustado tener su plata, trabajar. Mi hija no tenía enemigos no, es una muchacha muy querida por toda esta comuna, inclusive empezamos a buscar y empezamos a sospechar que algo malo le había pasado porque pues igual era una niña que nunca se había perdido de su casa de la forma en que lo hizo”, comentó Alexander Potosí.

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