Terremoto en Colombia: Grupo Alpina donó más de 50 toneladas de sus productos al Banco de Alimentos

Terremoto en Colombia: Alpina donó más de 50 toneladas de sus productos al Banco de Alimentos

Ernesto Fajardo, presidente del Grupo Alpina, pasó por los micrófonos de 6AM W en el marco del Congreso de la ANDI, para hablar sobre el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejando cientos de afectaciones en varias zonas del país.

En principio, Fajardo envió un mensaje de solidaridad a todas las víctimas de este temblor. “Estamos muy contentos de estar aquí como parte de este congreso, que hemos dedicado a ver cómo podemos nosotros colaborar en esta emergencia y tratar de poner nuestro granito de arena”, dijo.

Contando con su portafolio de productos, Ernesto Fajardo, aseguró que han donado más de 50 toneladas al Banco de Alimentos y siguen coordinando para que lleguen los productos donde más se necesiten.

“Estamos trabajando también usando los camiones que se utilizan normalmente para la leche, para llevar agua potable, que la estamos llevando desde Caloto y otros puntos hacia Buenaventura”, dijo.

Asimismo, contó que han hecho unos trabajos con Analac y con Tetra Pak para empacar alrededor de 30.000 litros de leche larga vida y poder enviar a los municipios afectados.

Adicionalmente, “hemos juntado a la iniciativa de la ANDI aportar unos recursos que se van a necesitar para cosas adicionales de más mediano y largo plazo, y hemos puesto mil millones de pesos dentro del aporte que le haremos al Fondo Milagro del Presidente para seguir colaborando con esta emergencia”, dijo.