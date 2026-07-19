Sindicato de la UNP denuncia asignación de esquema de protección a Beto Coral sin estudio de riesgo

Este domingo, se conoció la denuncia del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Analtraseg, en la que señalan que el activista colombiano, Beto Coral, que fue deportado al país desde Estados Unidos la semana pasada, habría recibido este fin de semana un esquema de protección sin habérsele hecho un estudio de riesgo.

Lo que señala el sindicado es que se habría tramitado de urgencia y que la orden habría venido desde la dirección de la entidad. Hasta el momento de publicación de esta noticia, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, no respondió ante estos cuestionamientos.

Desde el sindicato señalaron además que el esquema habría sido entregado este sábado 18 de julio. La organización cuestionó que el Gobierno otorgara esta protección, a través de un “trámite de emergencia”, sin haber llevado a cabo el estudio de riesgo previo que exige la ley para este tipo de casos.

“La única manera de haberle colocado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Porque este señor no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho, porque eso se hace bajo súplica de la persona que está recibiendo una posible o presunta amenaza”, señaló el líder del sindicato.

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Reacciones políticas ante la denuncia

Desde varios sectores de la política, han reaccionado ante esta denuncia. Uno de los primeros en reaccionar fue el representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, quien cuestionó la entrega de la protección sin un estudio de riesgo. "¿Por qué razón el gobierno Petro le asignó en cuestión de horas un esquema de seguridad de la UNP a Beto Coral? ¿Dónde está el estudio de riesgo?“, dijo el representante electo en su cuenta de X.

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Rolando González, concejal de Bogotá, señaló que consiguió la resolución oficial de la Unidad Nacional de Protección, a través de la cual se confirmaría que el activista colombiano, Beto Coral, recibió un esquema de protección que consta de un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico.

Rolando cuestiona que este esquema se haya entregado a “una persona que lleva más de 20 años sin venir a Colombia. Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay, entonces candidato de la oposición, solicitó en 20 ocasiones el fortalecimiento de su esquema de seguridad y fue ignorado por la UNP”, señaló a través de sus redes sociales.