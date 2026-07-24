Exclusivo: Beto Coral habla de su captura, detención y salida de Estados Unidos

Beto Coral regresó a Colombia en las últimas horas. Él había dicho que no hablaría hasta que su hijo y su exesposa salieran de Estados Unidos y por eso solo ahora nos da esta entrevista.

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Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral es un activista en redes sociales, querido por unos y odiado por otros. Tenía un permiso de trabajo concedido legalmente y una tarjeta de seguros social. Esos documentos no le dan un estatus migratorio final, pero le permiten sacar una licencia de conducción, trabajar legalmente y esperar la definición de su petición de asilo.

Sin embargo, cinco días antes de las elecciones de segunda vuelta, el entonces candidato y hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien Beto Coral ha tenido enfrentamientos en redes sociales, anunció en su cuenta de X que habría “noticias para Colombia y los patriotas colombianos en el exterior” y ponía el escudo del quitavisas, como se identifica el subsecretario de Estado, Cristopher Landau, y un escudo similar del tigre como le gusta llamarse a sí mismo.

Apenas unas horas después, se cumplió el anuncio del hoy presidente electo. Coral fue detenido en Phoenix, Arizona, por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), un cuerpo policivo especial del Departamento de Seguridad Nacional que opera para arrestar inmigrantes con por actividades criminales como tráfico de personas o narcóticos.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos respondió que Coral fue detenido porque había permanecido en Estados Unidos por casi once años, después del vencimiento de su visa. Lo cual en Estados Unidos no es un delito sino una contravención administrativa.

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La razón de la presencia de agentes de HSI era otra: La petición de detener a Coral procedía directamente del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El memorando firmado por el miembro más importante del gabinete del presidente Donald Trump, fue revelado aquí en 6AM W. Está dirigido al secretario de Seguridad Nacional y lo urge a efectuar el arresto de Coral para removerlo de Estados Unidos diciendo que “ha utilizado su presencia en los Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro, incluida la búsqueda de litigios en tribunales estadounidenses contra un candidato presidencial colombiano”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también afirma en el documento que la actividad política de Beto Coral “socava los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia”.

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Beto Coral pasó un mes y un día en cárceles y centros de detención de Estados Unidos y llegó hace una semana en un vuelo de deportados colombianos después de firmar su salida voluntaria.

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Un poco más de 43.000 colombianos han sido deportados de Estados Unidos desde el inicio del gobierno Trump. Solo en un caso, la orden provino del secretario de Estado y se basó en que participaba en política en Colombia.

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