¿Quién es Beto Coral? Historia del activista político colombiano arrestado en EE.UU. y deportado. Beto Coral. Tomada de X @Betocoralg

Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral es un influencer que ha sido muy mencionado en los últimos días, iniciando con su detención en Estados Unidos por las autoridades de ese país quiénes aseguraron que, la detención se debió a la pérdida de su estatus migratorio y a la ausencia de una autorización vigente para permanecer en suelo estadounidense.

Lea también: Beto Coral llegó a Colombia deportado de EEUU: “Se equivocaron los que pretendían silenciarme”

En las últimas horas el influencer regresó al país deportado en un vuelo junto a 73 connacionales más.

Aquí en Caracol Radio le contamos un poco más de quién es Beto Coral:

¿Quién es Beto Coral?

Coral es un activista político, creador de contenido y columnista, conocido por su afinidad y defensa del sector político del presidente Gustavo Petro.

Nació en Medellín el 11 de mayo de 1986. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y se radicó en Estados Unidos desde el año 2015.

Desde entonces, se ha destacado como un activista digital quien tiene un canal de YouTube y columnas en medios de comunicación alternativos enfocadas en la crítica política y denuncias de corrupción.

Beto también es el autor del libro ‘El día que mataron a mi padre’, una editorial que cuenta la verdadera historia del capitán Humberto Coral, uno de los oficiales que participaron en el operativo que dio de baja a Pablo Escobar en diciembre de 1993.

Le puede interesar: Habla Beto Coral desde un centro de detención en Louisiana, Estados Unidos

Detención en Estados Unidos:

El activista fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos el 16 de junio de 2026 en Arizona. Su arresto creo una controversia política debido a que, el gobierno estadounidense, lo consideró un extranjero en estancia irregular con visado vencido, mientras que el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como una “persecución política”.

Finalmente fue el propio Beto Coral, en declaraciones públicas, quien negó esa versión y aseguró que había solicitado asilo político y contaba con permiso de trabajo al momento de su arresto.

Deportación:

Luego de un mes bajo custodia en Estados Unidos, Coral fue deportado a Colombia este 16 de julio.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Coral llegó en un vuelo humanitario proveniente de los Estados Unidos, junto a 73 connacionales a bordo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: