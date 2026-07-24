Asocapitales advierte que Colombia tiene 132 días para evitar crisis urbana por Fenómeno de El Niño
La entidad concluyó que 7 ciudades están en alerta roja, 15 en naranja y 10 en amarilla.
Asocapitales advirtió que Colombia tiene 132 días para evitar una crisis urbana por el Fenómeno de el Niño, antes del inicio de la temporada de mayor riesgo, la cual está prevista entre diciembre de este año y abril de 2027.
La entidad desarrolló el Índice de Vulnerabilidad Urbana el cual concluye que 7 ciudades están en alerta roja: Santa Marta (82), San Andrés (80), Riohacha (78), Cúcuta (75), Valledupar (73), Yopal (72), Quibdó (71).
Además, 15 están en alerta naranja y 10 en alerta amarilla.
Frente a este panorama, la asociación advirtió que “las decisiones que no se adopten antes del 30 de noviembre deberán ejecutarse en plena contingencia, con mayores costos y menor capacidad de respuesta“.
Noticia en desarrollo...