Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 ago 2026 Actualizado 14:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Terremoto en Colombia: A 277 aumentó el número de víctimas identificadas por Medicina Legal

Entre las víctimas se encuentran 20 menores de edad

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de víctimas identificadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto aumentó a 277, entre las que se encuentran 20 menores de edad

La autoridad señaló que 254 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras continúan los procedimientos correspondientes para avanzar en la identificación y entrega de los restantes.

Además se conoció que la mayoría de víctimas identificadas hasta el momento, se han registrado en Pereira y Cali.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir