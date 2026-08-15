Terremoto en Colombia: A 277 aumentó el número de víctimas identificadas por Medicina Legal
Entre las víctimas se encuentran 20 menores de edad
De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de víctimas identificadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto aumentó a 277, entre las que se encuentran 20 menores de edad
La autoridad señaló que 254 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras continúan los procedimientos correspondientes para avanzar en la identificación y entrega de los restantes.
Además se conoció que la mayoría de víctimas identificadas hasta el momento, se han registrado en Pereira y Cali.