Terremoto en Colombia: A 277 aumentó el número de víctimas identificadas por Medicina Legal

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el número de víctimas identificadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto aumentó a 277, entre las que se encuentran 20 menores de edad

La autoridad señaló que 254 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras continúan los procedimientos correspondientes para avanzar en la identificación y entrega de los restantes.

Además se conoció que la mayoría de víctimas identificadas hasta el momento, se han registrado en Pereira y Cali.