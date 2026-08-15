Gobernadora del Chocó detalló plan de reconstrucción del departamento e hizo petición al Gobierno

Tras concluir el puesto de mando unificado en Quibdó liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló con Caracol Radio sobre la situación del departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar que dejó numerosas víctimas y damnificados.

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“El Chocó ya cerró su etapa de búsqueda y rescate, está en la atención a los damnificados y tiene que llevar de manera prioritaria ayuda humanitaria a los hogares para garantizar al menos que no falte la comida. Tenemos que ir a la ruralidad, en una extensión como la del Chocó, que tiene 47 mil kilómetros donde hay afectados 29 municipios en las cinco subregiones”, explicó la dirigente.

¿Cuál es la petición del Chocó al presidente Abelardo de la Espriella?

Mientras se traza el plan de reconstrucción para el Chocó, de la mano de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la gobernadora Córdoba destacó que las autoridades en este territorio están en la necesidad de avanzar con acciones de reconstrucción anticipadas y así brindar asistencia a los afectados.

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“Hemos solicitado al señor presidente la asistencia técnica necesaria para que no tengamos que disponer, como ya lo estamos haciendo, de unos pequeños grupos de expertos para hacer el análisis de la infraestructura”, señaló.

Según Nubia Carolina Córdoba, avanzar con esta valoración es fundamental para definir el tipo de apoyo y necesidades de las personas en los municipios para la reconstrucción y rehabilitación de sus viviendas, dependiendo, justamente, del nivel de afectación en cada caso.

“Si no lo hacemos, lo van a hacer solos. Lo van a hacer de todas maneras. Ya la gente, de hecho, lo está haciendo”, advirtió.

¿Qué otras medidas habrá para la emergencia en el Chocó?

Entre los anuncios del presidente sobre el apoyo del Gobierno central al departamento del Chocó se mencionó el nombramiento de un “gerente” que sirva de puente entre el ejecutivo y el territorio con el propósito de agilizar las gestiones pertinentes para la reconstrucción.

“Hasta ahora se va a estructurar cómo sería la creación de este escenario, pero creemos que es positivo y los alcaldes también consideran que es positivo para tener una mayor fluidez en la comunicación y las acciones”, expresó la gobernadora al respecto.

Se habló también sobre el establecimiento de un subsidio de arriendo para paliar las dificultades económicas de los afectados; sobre este punto, Córdoba llamó la atención ante la necesidad de tener un conocimiento preciso sobre las tasas que se manejan en este territorio.

“Hemos solicitado hagan un estudio de mercado para que conozcan verdaderamente cuál es la media de precios de Quibdó y la diferencia con relación a otras ciudades del país; que no lo homogenicen, porque probablemente eso pueda generar una situación difícil para las familias”, sentenció.

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