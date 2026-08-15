El papa León XIV nombró a monseñor Angelo Accattino nuevo nuncio apostólico en Colombia

La Conferencia Episcopal de Colombia confirmó que este 15 de agosto de 2026, la Santa Sede oficializó el nombramiento de monseñor Ángelo Accattino nuevo Nuncio Apostólico en Colombia.

Acattino llega en reemplazo de Paolo Rudelli, quien en marzo de este año finalizó su servicio diplomático en el país para asumir un nuevo rol al servicio de la Iglesia como Sustituto para los Asuntos Generales en la Secretaría de Estado.

¿Quién es Angelo Acattino?

Nació en Asti, Italia, el 31 de julio de 1966 y fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994. Es doctor en Derecho Canónico e ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1.º de julio de 1999.

Su experiencia lo ha llevado a ser representante en pontificias y la Secretaría de Estado, teniendo un acercamiento y trayectoria importante con América Latina.

Ha hecho parte de las Nunciaturas Apostólicas de Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos de América y Turquía, además de prestar servicio en la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado.

También fue nombrado también Nuncio Apostólico en Bolivia el 12 de septiembre de 2017 y posteriormente, el 2 de enero de 2023, fue nombrado Nuncio Apostólico en Tanzania, misión que desempeñaba hasta su designación para Colombia.