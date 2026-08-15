‘Plan Milagro de Reconstrucción’: Gobierno anuncia hoja de ruta tras el terremoto

A partir de la reunión del jueves 14 de agosto entre el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Vivienda y representantes del sector empresarial, el Gobierno Nacional definió las principales líneas de acción para actuar frente a la emergencia que afecta al país.

El plan tendrá una primera etapa enfocada en atender a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas y establecer con mayor precisión el alcance de los daños. Para esto, la UNGRD trabajará con las autoridades locales en la entrega de subsidios de arrendamiento y otras ayudas, mientras un grupo de expertos apoyará la evaluación de las edificaciones afectadas.

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Según los reportes incluidos en el plan, hay más de 12.000 viviendas destruidas y más de 75.000 averiadas, además de más de 170 edificios colapsados y daños en colegios y centros de salud. Con base en los diagnósticos, se determinará qué viviendas pueden ser reparadas, cuáles necesitan intervenciones estructurales y cuáles deberán ser reemplazadas.

Una segunda etapa contempla la llamada Vivienda Milagro, con la búsqueda de proyectos de vivienda de interés social que estén terminados y puedan ser entregados a familias que perdieron completamente sus casas. También se espera entregar subsidios, aportes del sector privado y un Banco de Materiales para facilitar las reparaciones.

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La reconstrucción también incluirá las zonas rurales y obras necesarias para recuperar los territorios, como colegios, puestos de salud, vías, puentes y parques. El Gobierno proyecta que parte de las soluciones de vivienda puedan ser entregadas entre 2027 y 2028 y anunció que trabajará junto a alcaldes, gobernadores, empresas, entidades financieras y organismos de cooperación para movilizar los recursos.