¿Hasta cuándo va el fenómeno de El Niño en 2026 en Colombia? Predicción según expertos

De acuerdo a los centros climáticos especializados, como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por las siglas en inglés), el fenómeno de El Niño en 2026 a nivel mundial se convertiría en uno de los más fuertes desde 1950.

El fenómeno de El Niño es un evento climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, el cual altera los patrones de lluvia, temperatura y viento a nivel global.

Según el modelo estacional del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (Ecmwf), existe la posibilidad de que se configure un episodio de sequía e impacto climático comparable con los registrados en 1982, 1997 y 2015, e incluso superior.

¿Cuándo inicia el fenómeno de El Niño 2026 en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó un informe en el que dio a conocer que las condiciones de El Niño ya se encuentran presentes tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico, con probabilidades superiores al 95% de fortalecimiento durante el segundo semestre del año y persistencia hasta el primer trimestre 2027.

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico ecuatorial, llevado a cabo por las instituciones especializadas, se logró determinar que los efectos climáticos observados en todo el mundo de manera reciente obedecen al comportamiento inicial del fenómeno de El Niño.

¿Qué temperaturas puede alcanzar el fenómeno de El Niño?

Se prevé, de acuerdo con el IDEAM, que, con una probabilidad superior al 60%, el fenómeno de El Niño en Colombia para 2026 pueda superar el umbral del 2.0 °C de anomalía de temperatura superficial del mar. Dicho esto, la anomalía climática alcanzaría así una categoría de intensidad “Muy fuerte”, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950.

Esta clasificación corresponde al calentamiento intenso y persistente de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, acompañado por cambios atmosféricos consistentes con la fase cálida del ciclo ENSO.

Reportes del fenómeno de El Niño a nivel internacional

Los principales centros internacionales, tales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), durante el último semestre han evidenciado una evolución consistente hacia el fortalecimiento de las condiciones cálidas en el océano Pacífico.

Dichos análisis emitidos entre marzo y junio de 2026 muestran un incremento progresivo de las anomalías positivas de temperatura superficial del mar, acompañado de un aumento del contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más favorable para el establecimiento del fenómeno El Niño.

Duración del fenómeno de El Niño en Colombia 2026

Recopilando la información de los reportes climáticos de los institutos especializados, estos predicen que el evento climático persistirá hasta noviembre de 2026, llegando incluso a percibir los efectos del fenómeno hasta enero del 2027. Por ello, el IDEAM recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua.

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