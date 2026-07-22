Gobierno aprueba situación de desastre nacional para enfrentar el Fenómeno de El Niño

Durante el la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de este martes 21 de julio de 2026, se aprobó de manera unánime la declaratoria del Estado de Desastre Nacional, para afrontar el Fenómeno de El Niño y las consecuencias que este puede traer para el país.

Según dijo el presidente Gustavo Petro durante la sesión, la motivación jurídica para recomendar el Estado de Desastre tiene sustento en la inminencia de un Fenómeno de El Niño de categoría ‘Muy Fuerte’, demostrada por diferentes organizaciones científicas alrededor del mundo y por el mismo IDEAM en Colombia.

Dicha inminencia, dice el mandatario, obliga al gobierno a actuar “de manera anticipada (...) para proteger la vida de la población”, y la vida de la naturaleza, de una “megasequía”.

Por otro lado, el director de la UNGRD, Javier Pava, explicó que “no solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requiera atención inmediata”.

El desastre nacional fue aprobado por unanimidad por el Consejo, presidido por el presidente de la República e integrado por el gabinete ministerial, la Dirección Nacional de Planeación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué implica la situación de desastre nacional?

Según se explicó durante el Consejo, la declaratoria de desastre nacional permite la posibilidad de actuar anticipadamente para prevenir los efectos derivados de las emergencias por el Fenómeno de El Niño.

El fenómeno climático y la inclemencia del verano y las altas temperaturas generarían dichas emergencias, lo que obliga “la intervención del Estado de manera anticipada a la materialización plena del daño en aplicación del principio de precaución y de la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente a desastres previsibles”, explicó el director de la UNGRD Jaime Pava.

La declaratoria permitiría el traslado de recursos para que estos estén disponibles para la ejecución de medidas y proyectos encaminados a atender las emergencias.

Según explicó el presidente Petro, dichos proyectos se ejecutarían a través de decretos y contratación directa: “y por, sobre todo, vuelvo a subrayar la palabra, democratizar para todas las empresas de energía solar que existan en Colombia y las que quieran venir de cualquier parte del mundo a aportar en seis meses soluciones de energía solar que no necesariamente tienen que interconectarse”.

El jefe de Estado dio la orden a los ministerios y las entidades de adelantar las resoluciones necesarias para la implementación de la declaratoria de desastre nacional.

4 billones para la UNGRD

Otra de las decisiones anunciadas durante la sesión extraordinaria fue un cambio en el Presupuesto General de la Nación, con el propósito de sacar $4 billones para atender y mitigar los efectos de la llegada del fenómeno de El Niño en el país.

En específico, Petro pidió que los$4 billones que el Ministerio de Hacienda no “colocó en vigencias futuras para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos del Niño, en términos de energía eléctrica”, sean trasladados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Con esta medida se busca consolidar una suma de $8 billones en GECELCA. Al respecto, el presidente Petro lanzó una advertencia para prevenir cualquier desvío de fondos: “Ojo con la corrupción”.