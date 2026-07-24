Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jul 2026 Actualizado 13:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Detienen en Ecuador a 10 personas en operación internacional contra explotación infantil

La operación, en la que participó Colombia junto a otras naciones de América Latina y España, permitió desarticular parte de esta estructura criminal.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / Jub Rubjob

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / Jub Rubjob

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images. / Jub Rubjob
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía de Ecuador detuvo a 10 personas presuntamente vinculadas con una red internacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil, integrada por 715 usuarios de quince países, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

Las detenciones se realizaron en el marco de una operación coordinada entre Ecuador, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Según explicó el ministro, los integrantes de la red utilizaban una plataforma de mensajería instantánea para compartir, transmitir, descargar y almacenar material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Las investigaciones permitieron identificar e individualizar a 10 usuarios ubicados en siete provincias ecuatorianas.

Dos de ellos fueron localizados en Manabí (este del país), otros dos en Guayas (costa pacífico) y dos más en Azuay (al sur del país), mientras que los cuatro restantes se encontraban en El Oro (sur), Orellana, Imbabura y Pichincha.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir