“Esto nos cambia las condiciones”: Asocolflores tras nuevos aranceles de EE.UU.
Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, conversó con 6AM W acerca del impacto que tendrá el nuevo régimen de aranceles de Estados Unidos sobre el sector floricultor.
“Esto nos cambia las condiciones”: Asocolflores tras nuevos aranceles de EE.UU.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...