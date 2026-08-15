Gobierno Nacional destina más de $4.300 millones para la Unidad Oncológica del HUV

Gobierno Nacional destina más de $4.300 millones para la Unidad Oncológica del Hospital Universitario del Valle. Foto: Getty Images/Canva

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, desde Cali, un paquete de medidas y recursos para respaldar la salud del suroccidente colombiano, en articulación con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Valle del Cauca. El mandatario aseguró que las acciones responden a un compromiso directo con la región y con hechos concretos.

Entre las medidas anunciadas está la asignación de $4.386.000.000 para la dotación de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), mediante la Resolución 1080 de 2026.

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El Gobierno también comprometió financiamiento total para la reconstrucción del Hospital San Rafael de El Águila, y destinó recursos para el arrendamiento de infraestructura médica temporal, con el fin de garantizar la continuidad operativa del HUV pese a las afectaciones que ha registrado en su capacidad de camas.

De la Espriella calificó al Hospital Universitario del Valle como un símbolo nacional de superación, eficiencia y excelencia médica, y afirmó que el Gobierno Nacional volcará todos los esfuerzos y recursos necesarios para su recuperación completa.

“Cali y el Valle del Cauca cuentan con un presidente y un Estado decidido a cumplirles con carácter”, señaló el mandatario.