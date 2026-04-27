¿En qué mes inicia el fenómeno de El Niño en Colombia 2026? Regiones con mayor sequía

De acuerdo a los informes más recientes de múltiples centros internacionales de seguimiento climático, así como el del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), mencionan que en septiembre de 2026 podría llegar a ser el mes en el que el fenómeno de El Niño podría impactar en una mayor medida las diferentes regiones del país, consolidando un ciclo de sequía que podría extenderse hasta inicios del próximo año.

El fenómeno de El Niño es un evento climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, el cual altera los patrones de lluvia, temperatura y viento a nivel global.

Según el modelo estacional del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (Ecmwf), existe la posibilidad de que se configure un episodio de sequía e impacto climático comparable con los registrados en 1982, 1997 y 2015, e incluso superior.

Consecuencias del fenómeno de El Niño en Colombia en 2026:

Dado los altos niveles de temperatura que puede llegar a tener el país una vez el fenómeno climático haga presencia, se llegan a presentar sequías intensas. Dichos fenómenos hacen presencia de manera más punzante en la cordillera de los Andes y en la zona del Caribe.

Una vez comiencen las sequías, es probable que, a su vez, se generen incendios forestales y desabastecimiento hídrico, que también puede traer consigo apagones donde el fenómeno climático impacte de una mayor manera.

Adicionalmente, el gremio agrícola es otro de los gremios que puede llegar a verse afectado, dado que los incendios forestales, seguidos de noches con bajas temperaturas, alteran la producción de alimentos y, por lo tanto, sus precios experimentan alteraciones.

¿Cuándo comienza el fenómeno de El Niño en Colombia en 2026?

Según centros especializados como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), indica que de mayo a julio de 2026, se maneja una probabilidad del 61% del inicio de los primeros síntomas de la aparición del fenómeno climático.

Para el mes de septiembre de 2026, la probabilidad de que el fenómeno se establezca en Colombia es del 90%. Por lo que para el noveno mes del año, ya se puede considerar que el Niño ha hecho presencia en todas las regiones del país.

Las proyecciones de los centros especializados en materia climatológica indican que el pico más alto del fenómeno se verá entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Condicionando así múltiples sectores para la temporada de final de año, como la producción agrícola y el turismo; e incluso los analistas económicos señalan que la inflación podría verse presionada.

Regiones más afectadas por el fenómeno de El Niño en Colombia:

Las ciudades de Colombia que se encuentran más allegadas a la región andina, el Caribe y el Pacífico podrían verse envueltas en los síntomas que desprende la llegada de este fenómeno climático al país. Entre los que se encuentran altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca, incrementa la vulnerabilidad de ecosistemas como bosques, páramos y selvas, llegando a afectar la economía de las regiones que tengan como principal ingreso los negocios de dichas áreas.

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