¿Por qué el fenómeno de El Niño 2026 sería el más fuerte? Fecha de inicio y predicción IDEAM

El fenómeno de El Niño es un evento climático caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, el cual altera los patrones de lluvia, temperatura y viento a nivel global.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) menciona que dicho fenómeno climático es un evento que se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico. Eso significa que es semiperiódico; es decir, ocurre cada cierto tiempo, más o menos entre 5 y 7 años.

¿Qué características presenta el fenómeno de El Niño en Colombia?

Gracias al evento climático, en el país se presentan sequías intensas, especialmente en los primeros meses del año posterior en el que empieza El Niño, tales como enero y febrero. Dichas sequías hacen presencia de manera más punzante en la cordillera de los Andes y en la zona del Caribe.

Por consecuencia de las sequías, se generan incendios forestales y desabastecimiento hídrico, que en ocasiones puede verse reflejado en apagones eléctricos dado que el nivel de los embalses baja.

Adicionalmente, el gremio agrícola puede llegar a verse afectado, dado que los incendios forestales, seguidos de noches con bajas temperaturas, alteran de algún modo la producción de alimentos y, por lo tanto, sus precios experimentan alteraciones.

¿Cuándo inicia el fenómeno de El Niño en Colombia para 2026?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advierten sobre señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, que indican el posible desarrollo del fenómeno de El Niño a partir de la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con análisis de centros internacionales de predicción climática, el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia hacia la transición a condiciones de El Niño en los próximos meses. Las proyecciones indican una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de que el fenómeno persista hasta finales de año.

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“Aunque todavía no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

Entre abril y agosto, se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Esta tendencia podría intensificarse en el segundo semestre si se consolidan las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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¿Qué menciona el IDEAM frente a las posibilidades de que ocurra un fenómeno de El Niño en Colombia para 2026?

“En el Instituto mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios. De ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica”, señaló la directora general del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto.

A todo esto, se suma el análisis del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Quienes, a través de su más reciente monitoreo, identificaron una probabilidad del 75 % de que se produzca lo que ellos definieron como un “superfenómeno de El Niño”. Por lo tanto, se prevé que a finales del 2026 se evidencie una variación en la temperatura de +1°C en la región Niño -3,4.

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