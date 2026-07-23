¿Qué está pasando con la absolución de multas de tránsito en Bogotá?: más de 3mil fueron impugnadas

Multa de hasta 15 SMLV por no llevar este elemento en el carro, según el Código Nacional de Tránsito

La concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón alertó sobre una nueva situación que enfrenta la Secretaría de Movilidad, esta vez por la impugnación de multas de tránsito en la capital.

De acuerdo con la cabildante, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 14.269 comparendos fueron impugnados por ciudadanos que decidieron controvertir las sanciones impuestas.

La cifra revela un panorama que llama la atención: 3.471 ciudadanos fueron exonerados después del proceso de impugnación, mientras 9.299 comparendos fueron confirmados.

“Mi llamado a la nueva secretaria de Movilidad, a la que le deseo todos los éxitos y la fortaleza para enderezar esa secretaría, es claro: revisar estos procesos, medir los resultados y fortalecer la transparencia para recuperar la confianza de los bogotanos”, dijo la concejal Cristina Calderón.

Para la concejal, el principal llamado a la nueva Secretaria de Movilidad está en la falta de información detallada sobre las razones que llevan a los ciudadanos a reclamar.

“El problema no es solamente cuántos comparendos se impugnan, sino entender qué está detrás de esas cifras. Si la Secretaría no conoce las causas, no puede detectar fallas ni fortalecer los procedimientos”, agregó Restrepo.

De acuerdo con la respuesta entregada a través de derecho de petición por la Secretaría de Movilidad, la entidad no cuenta con información desagregada que permita establecer cuántas impugnaciones están relacionadas con presuntas fallas como errores en la notificación, inconsistencias en los datos del comparendo, posibles vulneraciones al debido proceso u otras situaciones particulares.

Tampoco existe un análisis que permita determinar cuáles localidades o corredores viales concentran el mayor número de reclamaciones por presuntas irregularidades.

¿Qué dice la Secretaria de Movilidad?

Al contactar a la Secretaría de Movilidad, la entidad aseguró que garantiza el debido proceso y el derecho que tiene cualquier ciudadano a impugnar un comparendo cuando considere que existen razones para hacerlo.

Cada impugnación es analizada por una autoridad de tránsito con base en las pruebas, los argumentos y las circunstancias particulares de cada caso, por lo que las decisiones de exoneración responden a un estudio individual y no a una causa única o estandarizada.

Precisamente por esa razón no es posible tipificar todas las exoneraciones bajo una clasificación uniforme, ya que cada expediente tiene características propias que son valoradas de manera independiente.

Las cifras también permiten dimensionar el comportamiento del sistema. En 2025 se impusieron 948.220 comparendos, de los cuales el 1,12 % fueron impugnados y únicamente el 0,26 % terminó en una exoneración. En el primer trimestre de 2026 se impusieron 312.866 comparendos; el 1,15 % fue impugnado y el 0,32 % concluyó con una decisión favorable al ciudadano.

En este sentido, más del 99,6 % de los comparendos impuestos no culminan con una exoneración, lo que demuestra que estos corresponden a casos excepcionales dentro del total de actuaciones adelantadas por la autoridad de tránsito.