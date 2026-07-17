MinTransporte designada y secretaria de Movilidad de Bogotá tuvieron su primer encuentro

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz confirmó que ya tuvo su primer encuentro con la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera.

“Bogotá está lista para trabajar en equipo con el nuevo Gobierno Nacional para que la transformación de la movilidad de la ciudad siga avanzando!”, dijo la alta funcionaria.

En medio de la reunión, revisaron el estado de los proyectos estratégicos de Bogotá y la hoja de ruta para consolidar una movilidad urbana más segura, eficiente y sostenible.

“Hablamos, entre otros temas, sobre el avance de la Línea 1 del Metro, la licitación de la Línea 2, la estructuración de la Línea 3, las nuevas troncales, el desarrollo de iniciativas regionales y la transición hacia un sistema de movilidad más sostenible en lo social, lo ambiental y lo financiero. También coincidimos en que la seguridad vial debe seguir siendo una prioridad y que cada decisión en materia de movilidad debe poner a las personas en el centro”, agregó Ortiz.

Finalmente, la secretaria agradeció la disposición de la designada ministra para avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Nación y el Distrito.

“Bogotá tiene proyectos estratégicos que no pueden detenerse y, en coordinación con el Gobierno Nacional, seguiremos impulsándolos para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos”, concluyó.