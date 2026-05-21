¿Devolución de pagos por fotomultas irregulares?: Superintendencia explica cómo hacer el proceso

TRANSPORTE

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, explicó cómo deberán proceder los ciudadanos que pagaron fotomultas emitidas de manera irregular entre 2019 y 2024 y quieran solicitar la devolución de su dinero.

Durante entrevista en Caracol Radio, el funcionario aclaró que el proceso no será automático y que cada conductor deberá adelantar un trámite jurídico ante la autoridad de tránsito correspondiente.

“Cada uno de los que tiene que hacer el reembolso tiene que hacer el procedimiento jurídico”, señaló Piñeres.

El superintendente explicó que serán las secretarías y organismos de tránsito investigados los encargados de devolver los recursos.

“Es la autoridad de tránsito, la secretaría de tránsito de cada uno de los 37 municipios implicados, la que debe pagar la sanción y además cancelarle la devolución de los dineros a los usuarios”, afirmó.

Según indicó, la Superintendencia de Transporte hará seguimiento a los procesos de devolución para verificar que las entidades cumplan con los requisitos establecidos.

“Lo que sí hace la superintendencia como ente de inspección, vigilancia y control (...) es estar pendiente de todos esos procesos para que se cumplan los requisitos y que las diferentes autoridades de tránsito hagan los reembolsos”, agregó en 6AM W.

Piñeres también explicó que en las páginas del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia se encuentra publicada la lista de los 37 organismos de tránsito involucrados y los periodos en los que se habrían cometido las irregularidades.

“En la página del ministerio y en la página de la Superintendencia de Transporte está la tabla donde están relacionados los 37 organismos de tránsito inmiscuidos en estas irregularidades”, indicó.

De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno Nacional, más de 5,8 millones de fotomultas quedarían sin validez y más de 1,5 millones de comparendos ya pagados podrían dar lugar a devoluciones superiores a un billón de pesos.

Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación son: