Bogotá está trabajando en la modernización total de la semaforización: secretaria de Movilidad

En su primera entrevista como secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz confirmó en 6AMW con Julio Sánchez Cristo que la entidad está trabajando para la modernización total de la semaforización en las calles de la capital del país, para así mejorar la circulación vial para todos los actores.

“Estamos estrenando una modernización de los semáforos por distintos componentes que se han venido instalando, que a partir de abril de este año ya están en operación en su gran mayoría”, dijo Ortiz.

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Y agregó, “hoy tenemos intersecciones que responden a que cuando no hay peatones en el semáforo peatonal, debería dar verde todo el tiempo a los semáforos de los vehículos o del tráfico mixto. Entonces, es algo que, sin duda, ya hoy debe estar pasando en algunos sitios de la ciudad y que podemos revisar el caso preciso de las ubicaciones, ajustarlas y que puedan reaccionar a esa situación”.

¿Qué va a pasar con el pico y placa en Bogotá?

Ortiz confirmó que se vienen cambios para el pico y placa en general en todos los vehículos.

“Aquí el objetivo principal es que mejore la movilidad para todos, y en ese sentido el tiempo de viaje es importante, la seguridad. Entonces, con base en eso y enfocados en ese objetivo, vamos a estar tomando decisiones sobre el pico y placa en general”, aseguró.