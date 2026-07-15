¿Qué le espera a Bogotá en temas de movilidad con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella?

La secretaria de movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, todavía no se ha reunido con la ministra de transporte designada, Elsa Noguera. Sin embargo, ya tiene una agenda de trabajo entre el Gobierno y el Distrito.

Los principales temas son: futuras troncales de Transmilenio, el metro de Bogotá y también la seguridad vial.

“Lo que queremos con el Gobierno es poder replicar ese esquema de cofinanciación y de esfuerzo conjunto para los diferentes proyectos que tiene Bogotá y su proceso de renovación de flota. En este gobierno, el alcalde Carlos Fernando Galán, ya aseguramos 811 nuevos buses eléctricos y superaremos los 2.300 buses eléctricos en operación en 2027, en diciembre”, aseguró la secretaria de Movilidad, Ortiz.

Con respecto a las nuevas líneas de metro, la alta funcionaria aseguró que hay varias discusiones abiertas.

“La línea 2, la línea 3, son proyectos que siguen andando y que definitivamente tenemos que plantear en esa agenda”, agregó.

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Por ahora, hay buenos aires entre la secretaría de Movilidad y el Ministerio de Transporte, por lo que se espera que la reunión sea en los próximos días.