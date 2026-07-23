Joven fue asesinado por una gorra en Bogotá: capturaron al responsable de 18 años

Bogotá D.C

Una nueva riña terminó con la vida de un joven en Bogotá. Los hechos se presentaron en el barrio Gran Colombiano de la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad.

“Se captura en flagrancia a un hombre de 18 años por presunta responsabilidad en un homicidio en medio de un hecho de intolerancia”, aseguró el mayor Andrés Ezequiel, comandante encargado de la Estación de Policía de la localidad de Bosa.

De acuerdo con información preliminar, esta situación se habría presentado por una gorra. La victima le habría prestado al joven de 18 años su gorra, y este no se la quiso devolver y lo habría atacado con un arma cortopunzante.

Aunque las autoridades trasladaron a los dos a un centro médico porque tenían heridas, la víctima falleció y el otro joven sobrevivió.

El joven de 18 años fue presentado ante las autoridades competentes para su respectiva judicialización.