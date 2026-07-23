Capturaron a alias ‘Melissa Fierro’, una temida sicaria de 18 años en Girardot

Cundinamarca

En un trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia de Policía y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias ‘Melissa Fierro’ en el municipio de Girardot.

“Alias ‘Melissa’ habría iniciado su actuar delictivo desde muy temprana edad y seria considerada una de las principales dinamisadoras de hechos violentos en esta zona del departamento”, señaló el coronel Miguel Díaz de la Policía de Cundinamarca.

La mujer estaría relacionada en al menos cuatro hechos delictivos. Entre esos el ocurrido el pasado 24 de diciembre en el barrio Vivisol, donde dos personas resultaron heridas por arma de fuego.

La capturada tiene anotaciones por diferentes delitos y tras las audiencias, un juez de la República fue enviada a la cárcel como medida de aseguramiento.