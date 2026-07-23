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23 jul 2026 Actualizado 11:24

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Capturaron a alias ‘Melissa Fierro’, una temida sicaria de 18 años en Girardot

La mujer tenía orden judicial por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Alias ‘Melissa’ fue capturada en Girardot, Cundinamarca. Foto: Policía de Cundinamarca.

Alias ‘Melissa’ fue capturada en Girardot, Cundinamarca. Foto: Policía de Cundinamarca.

Alias ‘Melissa’ fue capturada en Girardot, Cundinamarca. Foto: Policía de Cundinamarca.
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Cundinamarca

En un trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Inteligencia de Policía y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de alias ‘Melissa Fierro’ en el municipio de Girardot.

“Alias ‘Melissa’ habría iniciado su actuar delictivo desde muy temprana edad y seria considerada una de las principales dinamisadoras de hechos violentos en esta zona del departamento”, señaló el coronel Miguel Díaz de la Policía de Cundinamarca.

La mujer estaría relacionada en al menos cuatro hechos delictivos. Entre esos el ocurrido el pasado 24 de diciembre en el barrio Vivisol, donde dos personas resultaron heridas por arma de fuego.

La capturada tiene anotaciones por diferentes delitos y tras las audiencias, un juez de la República fue enviada a la cárcel como medida de aseguramiento.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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