María Fernanda Ortiz se posesionó como secretaria de Movilidad

El alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a María Fernanda Ortiz como secretaria de Movilidad de Bogotá y la acompañó a habilitar la ciclorruta de la avenida 68 entre calles 13 y 63.

“Hoy, en el primer día de María Fernanda como secretaria de movilidad, habilitamos 4 kilómetros de ciclororruta en la 68. Este es un avance bien importante porque permite liberar más de un kilómetro de carril mixto para reducir el tráfico”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Más información Claudia Díaz sale de Secretaría de Movilidad de Bogotá: María Fernanda Ortiz será la jefe de cartera

Además, Galán le solicitó a la nueva secretaria supervisar y hacer seguimiento continuo a las obras viales para que continúen avanzando y habilitar los tramos que vayan finalizando para que todos los actores viales tengan mejor espacio para moverse en Bogotá.

La gerente saliente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, presentó el balance de su gestión al frente de la entidad, destacando avances en la operación del sistema, la transición hacia la movilidad eléctrica, la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional, antes de asumir como secretaria Distrital de Movilidad.

Según el informe, durante los últimos dos años y medio el sistema mantuvo la prestación del servicio que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, pese a los impactos derivados de las obras del Metro de Bogotá, nuevas troncales y cerca de 900 bloqueos externos registrados durante ese periodo.

María Fernanda Ortiz Carrascal es oriunda de Valledupar, madre de dos hijas, Ingeniera Civil y magister en Ingeniería de Transportes de la Universidad de los Andes y magister en Ciudades Inteligentes y Analítica Urbana de University College London.

Ha cumplido un rol destacado como consultora del Banco Mundial y asesora en la mejora integral del sistema de transporte de México y Brasil.

Tiene más de 15 años de trayectoria en la estructuración, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura y transporte, tanto en el sector privado como en el público, participó en la planeación de la Línea 1 del Metro de Bogotá y la implementación de buses eléctricos para el Sistema TransMilenio, entidad que dirigió desde el 11 de enero de 2024.

La nueva secretaria de Movilidad está convencida de que un transporte público accesible, seguro y de calidad es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas.