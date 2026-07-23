Cortes de luz en Bogotá, Zipaquirá, Cota y Chía este 23 de julio: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá, Zipaquirá, Cota y Chía este 23 de julio | Getty Images

La capital del país y los municipios de Zipaquirá, Cota y Chía tendrán suspensión del servicio de energía este jueves 23 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que siete localidades y algunos barrios de municipios aledaños se verán afectados en diferentes horarios.

La causa de la interrupción del servicio se debe a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el 23 de julio

Localidad de Chapinero

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 83 a calle 85 – Barrio Antiguo Country.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur en el barrio Cerro Colorado.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 en el barrio El Mirador.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 en el barrio Juan Pablo II.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 26 a carrera 28 entre calle 69 Sur a calle 71 Sur en el barrio Paraíso Quiba.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur en el barrio Villas El Diamante.

Localidad de Engativá

Desde las 8:45 a. m. hasta las 1:00 p. m, de la carrera 110 a carrera 112 entre calle 66 a calle 68 en el barrio Marandú.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 m, de la carrera 85 a carrera 87 entre calle 22 a calle 24 en el barrio Valladolid.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m, de la calle 7 a calle 9 entre carrera 86 a carrera 88 en el barrio Tintala.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m, de la calle 21 a calle 23 entre carrera 21 a carrera 23 en el barrio Samper Mendoza.

Desde las 12:30 p. m. hasta las 4:30 p. m, de la calle 11 a calle 13 entre carrera 24 a carrera 26 en el barrio Ricaurte.

Localidad de Santa Fe

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m, de la carrera 8 a carrera 11 entre calle 22 a calle 25 en el barrio Las Nieves.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m, de la calle 43 a calle 45 entre carrera 56 a carrera 58 en el barrio La Esmeralda.

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Municipio de Zipaquirá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda Páramo de Guerrero.

Municipio de Soacha

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 19 a calle 22 entre carrera 10 a carrera 13 – Barrio Portalegre Real.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 48 Este a carrera 52 Este entre calle 38 a calle 40 en el barrio Ciudadela Sucre Bella Vista.

Municipio de Cota

Desde las 4:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en las veredas Vuelta Grande y Resguardo Indígena.

Municipio de Chía

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en el sector Calahorra.

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