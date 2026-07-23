¿Habrá lluvia o sol?: Pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 23 de julio

Pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 23 de julio | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, a través del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este jueves 23 de julio, el cual estará marcado por condiciones seca, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día van a predominar las condiciones estables, pese a esto, se espera que se registren precipitaciones de poca duración en algunos sectores de la ciudad.

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Reporte del IDIGER para este jueves 23 de julio en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se prevé que haya un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, se podrían presentar algunos episodios de lloviznas aisladas.

De igual manera, la temperatura mínima estimada es 11 °C.

Para la mañana, se estima un cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras, especialmente sobre el costado oriental y sur de la capital del país.

Para la tarde, se espera un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad, sin embargo, no se descartan algunas lloviznas pasajeras sobre el costado oriental.

Asimismo, la temperatura máxima estimada es de 19 °C.

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¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos pasos para que puede consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y lo puede realizar desde un celular, tablet o computador.

Ingresar al portal web mapas.bogota.gov.co y de clic al costado derecho en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapas, busque en la parte inferior donde la opción otros mapas y de clic en la opción que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, que lo encuentra en la parte superior de la izquierda, digite la dirección del lugar en el que desea saber si está lloviendo o no. Finalmente, seleccione la dirección que reconoce el sistema y, luego, le va a mostrar en el mapa la ubicación consultada.

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