Los cangrejos violinistas y su papel clave en el ecosistema: aceleran descomposición del plástico

Los cangrejos violinistas y su papel clave en el ecosistema | Getty Images / Michele D'Amico supersky77

El plástico es uno de los mayores contaminantes de los ecosistemas marinos, debido a la degradación natural que se produce por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar, del oleaje y de la abrasión, en un proceso que puede tardar siglos. Durante este tiempo, pasa distintas etapas hasta la descomposición final de sus elementos básicos.

Esta situación ha llegado a Colombia, donde el Golfo de Urabá se ha transformado en un lugar de almacenamiento de plástico por la confluencia de corrientes marinas que traen consigo basuras de ríos y costas del país y de Centroamérica.

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Todos estos desechos, en gran cantidad, se alojan en los manglares de la zona del Golfo de Urabá, donde un estudio de científicos de la Universidad de Antioquia (UdeA) reveló que un pequeño crustáceo de este ecosistema es más rápido que el sol, las olas o la arena para descomponer el plástico.

De acuerdo con la investigación, que duró más de tres años por parte de estudiantes y docentes de los institutos de Ciencias del Mar y de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UdeA, el cangrejo violinista de la especieMinuca vocator, de apenas 3 centímetros de talla y 3 gramos de peso en promedio, puede comer decenas de partículas plásticas (una media de 49 por individuo) y fragmentarlas durante su paso por el sistema digestivo, en un proceso observado durante 66 días.

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José Riascos, investigador y docente del Instituto de Ciencias del Mar en el municipio de Turbo, Campus Urabá, explicó: “lo realmente importante que se ha comprobado en esta investigación es que el proceso de fragmentación del plástico que se creía que tardaba décadas o siglos, en realidad puede suceder en cuestión de semanas por mecanismos biológicos, no solo los físicos o químicos".

¿Cómo se realizó la investigación?

La investigación se realizó entre los años 2022 y 2025, y, de acuerdo con el artículo publicado por los científicos en diciembre del 2025 en la revista Global Change Biology, lo primero que se hizo fue delimitar las áreas del manglar urbano, cerca del muelle turístico Pisisí, en Turbo, las cuales fueron identificadas y escogidas como idóneas para el estudio.

En este lugar controlado se introdujeron partículas biofluorescentes, que emiten luz verde, de entre 20 y 27 micras de diámetro, inferior a menos de la mitad del grosor de un cabello humano, y rojas, de entre 75 y 90 micras de diámetro, de tamaño similar al de los bocados que los cangrejos violinistas comen regularmente.

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Estas partículas fueron importadas desde Estados Unidos y fueron usadas para facilitar el seguimiento del plástico al interior del cuerpo de los cangrejos. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética para la Experimentación con Animales de la UdeA.

De igual manera, la recolección y transporte de los animales se hizo con base en el Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica, el cual fue otorgado por a la institución por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Por otra parte, el trabajo de campo se hizo por 66 días, entre septiembre y diciembre del 2023, y contó solo con la participación de los investigadores del Alma Máter.

Durante este tiempo, los científicos rastrearon la absorción y el destino de las microesferas en el hepatopáncreas, las branquias y el intestino grueso de los cangrejos, así como los sedimentos del manglar.

En el este periodo de tiempo, hallaron que, de 95 ejemplares estudiados, 91 ingirieron estos elementos en sus cuerpos.

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Esto quiere decir que, en promedio, cada cangrejo ingirió 49 microesferas. Los investigadores explicaron que “representa una de las absorciones más altas jamás registradas en la naturaleza”. Además, dieron a conocer que en el sedimento que los rodea la presencia de estas fue 16 veces menor.

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