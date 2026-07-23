Alcalde de Bogotá condecoró a los bomberos que apoyaron labores de búsqueda y rescate en Venezuela

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, condecoraron a los bomberos que apoyaron las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos acontecidos en Venezuela el pasado 24 de junio.

Los integrantes de la entidad, que pertenecen al equipo USAR COL1, recibieron el reconocimiento por su destacada participación en la misión internacional cuyo objetivo era el de salvar vidas. Durante diez días de operación, el equipo acumuló más de 192 horas de trabajo en inspección de estructuras colapsadas, evaluación de zonas afectadas y búsqueda y rescate de sobrevivientes.

El alcalde Galán destacó el profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio de los rescatistas, quienes representaron a Bogotá en una de las emergencias más complejas de la región y demostraron que la ciudad cuenta con un equipo de búsqueda y rescate de talla mundial.

“El entrenamiento que ustedes tienen es único y la capacidad que demostraron en esa recertificación es única y creo que la ciudad y el país tiene que reconocerlo. Nos lo agradeció Venezuela. A mí me agradeció tanto el embajador de Venezuela en Colombia, como muchos líderes y lideresas de la migración venezolana que hay en el país. La reacción que tuvo Bogotá y la presencia de ustedes allá les dio esperanza”, resaltó el mandatario.

El momento más significativo de la misión fue el rescate con vida de Moisés Calzadilla, un niño de 11 años que permanecía bajo los escombros. Tras seis horas de labores ininterrumpidas, los rescatistas lograron ponerlo a salvo y reunirlo con su padre, en una operación que reflejó la preparación técnica, la coordinación y el compromiso del equipo USAR COL-1.

Durante el evento también se reconoció la labor de los bomberos de la ciudad, en los ejercicios de reclasificación internacional del equipo USAR COL-1, un proceso de evaluación que ratifica que el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá mantiene los estándares exigidos internacionalmente para atender emergencias por estructuras colapsadas y responder a misiones de carácter nacional e internacional.

“Quería, con la directora y con nuestro equipo, reconocerles a ustedes la labor que cumplen todos los días, que puede que sea silenciosa para la opinión pública, pero que salva vidas y ayuda a los ciudadanos todos los días. También resaltar esa recertificación y lo que significa para la ciudad tener personas que están capacitadas con el mejor nivel del estándar internacional para búsqueda y rescate”, agregó el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Conmemoramos este logro inmenso ante INSARAG Y Naciones Unidas, es un reconocimiento que no se obtiene de un ejercicio. Fueron más de seis meses de preparación y capacitación, más de 60 horas practicando para lograr este estándar internacional. Hicimos un entrenamiento permanente, ejercicios en nuestra escuela de formación bomberil, realizamos una actualización técnica en los documentos y procedimientos, trabajamos en equipo, pero, sobre todo, le estamos apuntando a la mejora continua y a seguir protegiendo a nuestros ciudadanos”, aseguró Paula Ximena Henao, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.