‘Petrouribismo’ suena bien, pero es irreal: Nieto por colaboración del C. Democrático y P. Histórico

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‘Petrouribismo’ suena bien, pero es irreal: Nieto por colaboración del Centro Democrático y Pacto Histórico

Los senadores Aída Avella y Rafael Nieto conversaron con Dos Puntos de Caracol Radio sobre la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado de la República, imponiéndose en la votación a Alfredo Deluque y con la particularidad de la unión del Pacto Histórico y el Centro Democrático, dos movimientos de orillas totalmente distintas.

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A propósito, Nieto aclaró que con la senadora Avella siempre han tenido una relación de respeto mutuo y búsqueda de coincidencias “cuando son necesarias en el bien del país”.

Explicó que la foto que les tomaron juntos celebrando tras la elección de Enríquez fue hecha por las “bodegas” del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Trataron de que pareciera que estábamos de fiesta solamente la doctora Avella y yo”.

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Agregó que estaban celebrando, pero por razones distintas: mientras la bancada del Pacto Histórico festejaba porque votaron contra De la Espriella y su “derrota”, mientras que en el Centro Democrático lo hacían porque “rescataron” la autonomía del Congreso.

“Lo del ‘petrouribismo’ suena muy bien como titular y discusión para los medios, pero no es una realidad. Lo que sí es que podremos volver a coincidir, como que apoyaremos los proyectos del gobierno De La Espriella que consideremos buenos para el país”, afirmó.

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Nieto cuestionó a Abelardo de la Espriella y a Rodrigo Lara

Para Nieto, el presidente electo de los colombianos y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, “quisieron romper la tradición imponiéndole al Congreso un candidato como Alfredo Deluque, que ni siquiera hace parte de la bancada de gobierno”, pues el Partido de La U no se ha declarado como tal.

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Añadió que el Centro Democrático tenía “muchas razones para no apoyar a Deluque”.

“Los pactos entre partidos distintos son lo normal en el Congreso, de hecho había habido un pacto previo entre todos los partidos, incluyendo el Pacto Histórico, para ver cómo de conformaban las comisiones y a qué partido le correspondía la dignidad en cada una de las comisiones”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que lo que tiene molestos a los congresistas que apoyaban a Deluque no es la colaboración entre Pacto Histórico y Centro Democrático, sino el hecho de haber derrotado a Abelardo de la Espriella. “Eso es lo que los tiene con el pelo parado”.

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Finalmente, aclaró que a pesar de la disputa por la Presidencia del Senado, el Centro Democrático se ratifica como partido del gobierno De la Espriella.

Escuche la entrevista completa con Rafael Nieto y Aída Avella aquí:

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