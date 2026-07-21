“No se desafió al Centro Democrático“: Alfredo Deluque sobre puja con Honorio Henríquez en el Senado

“No se desafió al Centro Democrático“: Alfredo Deluque sobre puja con Honorio Enríquez en el Senado

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, habló sobre su derrota y la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado.

Y a pesar de haberse mostrado confiado en su victoria, Deluque reconoció su derrota y consideró que “esta fue una decisión democrática”.

“Ganó la democracia dentro del Congreso y me parece excelente oportunidad para que podamos reunirnos todos para avanzar en las reformas que presentaría el nuevo gobierno con el fin de cumplir el mandato popular que le dio el 21 de junio el pueblo colombiano”, señaló.

También aseguró que no se desafió al Centro Democrático, pese a que ese partido dijo que no se estaba respetando la tradición del Congreso de la República.

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“Se trataba de una contienda, digamos, que se debe dar en democracia. Allí, si bien es cierto, eso se ha dado en el país precisamente porque existe una coincidencia de que el partido político más grande en el Congreso coincide con el partido que gana las elecciones presidenciales, esta vez no coincidió, como no coincidió en el 2002”, narró.

Además, dijo que no se enfocará en los congresistas que le anunciaron su voto y, después, le dieron la espalda.

“Yo no me preocupo por eso, en el Congreso de la República seguimos tendiendo puentes y avanzando para tener mayorías, que creo que las tenemos”, sostuvo.

Aún así, aclaró que se mantienen los acuerdos para la conformación de las comisiones constitucionales y legales, y agregó que “este fue simplemente un proceso político, una calentura electoral que ya quedó saldada”.

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Sobre su relación con Carlos Suárez, el estratega de Abelardo de la Espriella, la cual sería la motivación del expresidente Álvaro Uribe para oponerse a su postulación, Deluque señaló que “no quiere pensar” en que esto haya tenido una repercusión.

“Lo que ha hecho Carlos Suárez en la última campaña fue asesorarme, como asesoró a muchos congresistas, a muchos miembros de diferentes partidos políticos”, dijo.