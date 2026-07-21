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21 jul 2026 Actualizado 11:53

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“Conozco a Abelardo de la Espriella desde siempre, sé que será respetuoso”: Nicolás Barguil

El representante conservador Nicolás Barguil, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, se refirió en 6AM W a la instalación del Congreso y los retos de la legislatura que arranca.

Nicolás Barguil es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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