“Conozco a Abelardo de la Espriella desde siempre, sé que será respetuoso”: Nicolás Barguil
El representante conservador Nicolás Barguil, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, se refirió en 6AM W a la instalación del Congreso y los retos de la legislatura que arranca.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...