Abelardo De la Espriella designó al fraile Ricardo Torres como nuevo director del SENA
“Tendrá la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución”, dijo el presidente electo.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a su director del Sena: se trata de Fraile Ricardo Torres Castro. “Tendrá la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad”, dijo.
En desarrollo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...