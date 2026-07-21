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21 jul 2026 Actualizado 19:29

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Política

Abelardo De la Espriella designó al fraile Ricardo Torres como nuevo director del SENA

“Tendrá la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución”, dijo el presidente electo.

Abelardo De la Espriella designó al fraile Ricardo Torres como nuevo director del SENA. Captura de video

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a su director del Sena: se trata de Fraile Ricardo Torres Castro. “Tendrá la misión de fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la institución y convertirla nuevamente en el principal aliado de la productividad”, dijo.

En desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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