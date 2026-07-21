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21 jul 2026 Actualizado 11:53

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“Ojalá me sentara con el senador Iván Cepeda muy pronto”: Honorio Henríquez, presidente del Senado

Honorio Henríquez aseguró en 6AMW que quiere reunirse con Iván Cepeda y otros líderes políticos.

“Ojalá me sentara con el senador Iván Cepeda muy pronto”: Honorio Henríquez, presidente del Senado

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Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado, aseguró para 6AMW que pese a las diferencias que ha tenido con el senador Iván Cepeda le gustaría reunirse con él para decirle que “Colombia requiere de una política madura, de líderes maduros con capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”.

“Si hay diferencias, sentémonos en una mesa y busquemos los puntos de unión”, dijo.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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