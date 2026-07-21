No implica adhesión al Centro Democrático: Carolina Corcho tras apoyo del Pacto a Honorio Henríquez
Este martes, 21 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la senadora Carolina Corcho sobre el apoyo que le dio el Pacto Histórico a Honorio Henríquez, del Centro Democrático (dos partidos históricamente opuestos), para resultar electo como nuevo presidente del Senado, derrotando a Alfredo Deluque, quien tenía la bendición del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...