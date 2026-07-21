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21 jul 2026 Actualizado 12:27

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No implica adhesión al Centro Democrático: Carolina Corcho tras apoyo del Pacto a Honorio Henríquez

Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa.

Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa.

Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa.
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Este martes, 21 de julio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la senadora Carolina Corcho sobre el apoyo que le dio el Pacto Histórico a Honorio Henríquez, del Centro Democrático (dos partidos históricamente opuestos), para resultar electo como nuevo presidente del Senado, derrotando a Alfredo Deluque, quien tenía la bendición del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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