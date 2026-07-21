Pacto Histórico radica proyectos de salud, trabajo, IA y prohibición del fracking

La bancada del Pacto Histórico presentó su agenda legislativa para el nuevo periodo del Congreso con un paquete de proyectos que incluyen la reforma a la salud, el Estatuto del Trabajo, la regulación de la inteligencia artificial, la prohibición del fracking y el fortalecimiento de los gestores comunitarios del agua.

Durante la presentación, la representante María Fernanda Carrascal aseguró que la prioridad de la bancada será avanzar en iniciativas enfocadas en la ampliación de derechos y la transformación del Estado.

“Mientras algunos insisten en defender los privilegios de unos pocos, el Pacto Histórico legisla para garantizar derechos, proteger la vida y profundizar la democracia", señaló la congresista.

La bancada afirmó que su agenda responde al “mandato ciudadano del cambio” y que busca fortalecer lo público, democratizar el acceso a derechos y consolidar un Estado que priorice el interés general.

En materia laboral, uno de los proyectos centrales será el Estatuto del Trabajo, con el que se pretende desarrollar el artículo 53 de la Constitución. Según la iniciativa, se garantizaría el salario vital y móvil, la estabilidad laboral, el debido proceso, la protección de la libertad sindical y la regulación del uso de algoritmos e inteligencia artificial en las relaciones laborales.

El documento señala que el Estatuto está conformado por 59 artículos organizados en ocho títulos y parte de la premisa de que “el trabajo no es una mercancía, sino un derecho fundamental y la base del Estado Social de Derecho”.

En salud, el Pacto Histórico insiste en que la reforma busca que “la salud deje de ser un negocio para convertirse en un derecho”, eliminando la intermediación financiera sobre los recursos públicos, fortaleciendo la atención primaria y garantizando mayores recursos para la red pública hospitalaria.

La agenda también contempla un proyecto para prohibir el fracking en yacimientos no convencionales, con el argumento de proteger las fuentes hídricas, reducir riesgos para la salud y avanzar en la transición energética.

Asimismo, la bancada radicó una iniciativa para establecer la primera regulación integral de la inteligencia artificial en Colombia, con un enfoque de protección de derechos, clasificación de riesgos, fortalecimiento de la soberanía tecnológica y supervisión humana de las decisiones automatizadas.

Al cierre de la presentación, el Pacto Histórico reiteró que “legislar por la vida significa poner en el centro a las personas, los territorios, la naturaleza y el futuro de Colombia”, al defender que las reformas buscan ampliar derechos y reducir las desigualdades en el país.