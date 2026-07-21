“Hay abejitas en el Congreso que no son tan partidarias de la vida”: Antonio Sanguino

En medio de la radicación de una nueva iniciativa para fortalecer el salario mínimo vital de los trabajadores, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó una fuerte crítica al referirse a algunos sectores del Congreso, a los que señaló de no estar comprometidos con el proyecto político del Gobierno.

Al ser consultado sobre el panorama político en el Legislativo, Sanguino afirmó que las “abejas” en la naturaleza contribuyen al desarrollo de la vida, pero aseguró que existen otras que actúan de manera distinta dentro del Congreso.

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“No, hay abejitas en el contexto del Congreso como las que obedecen al que ejerce el liderazgo de ese tipo de abejas. Las abejas en general en la naturaleza son bienvenidas y ayudan a que la vida prospere”.

El jefe de la cartera de Trabajo continuó con la metáfora y sostuvo que algunos actores políticos no respaldan las iniciativas que impulsa el Gobierno Nacional.

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“Las que aquí estamos conociendo en el Congreso, pues a lo mejor no es que sean tan partidarias de la vida. La vida está representada en el proyecto progresista que encabeza el presidente Gustavo Petro y en las fuerzas políticas que confluimos en lo que en la pasada campaña electoral se conoció como la Alianza Política”.

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Las declaraciones del ministro se produjeron durante la presentación de la iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer el salario mínimo vital de los trabajadores, proyecto que ahora iniciará su trámite en el Congreso de la República.