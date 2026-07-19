Abelardo de la Espriella anunció cuatro designaciones clave para su gobierno
El presidente electo Abelardo de lsa Espriella oficializó cuatro designaciones clave para su Gobierno que se formalizarán a partir del 7 de agosto:
- Carlos Ríos será el secretario general de la Presidencia
- Valerie Lafaurie será la gerente de las Regiones
- Nicolás Gómez será el jefe de Despacho
- María Fernanda Sandoval será la directora de la Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.
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Ana Rodríguez
Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...