Desfile Militar HOY 20 de julio EN VIVO 🔴 y en DIRECTO instalación del nuevo Congreso

Este 20 de julio, Colombia celebra dos de los eventos institucionales más importantes del país para conmemorar los 216 años del Grito de Independencia: el desfile militar y policial y la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República.

Esta fecha también marca el inicio de las funciones del Congreso elegido para el periodo 2026-2030 y será la última instalación legislativa encabezada por el presidente Gustavo Petro antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto.

Durante la jornada se desarrollarán varios actos protocolarios:

Instalación oficial del nuevo Congreso de la República.

del nuevo Congreso de la República. Discurso del presidente Gustavo Petro ante el Legislativo.

ante el Legislativo. Elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

del Senado y la Cámara de Representantes. Desfile militar y policial con motivo del Día de la Independencia.

con motivo del Día de la Independencia. Actos conmemorativos en diferentes ciudades del país.

¿Dónde y cuándo será el desfile militar del 20 de julio?

Este año, el desfile militar y policial del 20 de julio en Bogotá cambia de escenario.

Por primera vez, el recorrido se realizará en el suroccidente y atravesará las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. Esto significa que no se realizará el habitual recorrido por el centro y el norte de la capital.

Las autoridades han informado que el desfile iniciará en horas de la mañana y contará con la participación de integrantes de:

Ejército Nacional.

Armada de Colombia.

Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Policía Nacional.

Escuelas de formación militar y policial.

Bandas marciales y unidades especializadas.

La Alcaldía de Bogotá implementó cierres viales y restricciones de movilidad por el desfile y de la instalación del Congreso, especialmente en la avenida Ciudad de Villavicencio y sectores cercanos al recorrido oficial.

También hay modificaciones temporales en algunos tramos de la Ciclovía.

EN VIVO: siga el desfile militar y la instalación del Congreso

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